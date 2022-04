Der Werkzeug-Spezialist Einhell (WKN: 565493) begeistert mich immer wieder aufs Neue. Insbesondere geht seine Akku-Strategie voll auf. Die Wachstumsstory bleibt intakt: Einhell erwirtschaftete im ersten Quartal 2022 Umsätze in Höhe von 290 Mio. Euro. Das bedeutet ein sattes Plus von 26,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Management um CEO Andreas Kroiss will aber noch mehr und peilt einen Umsatz von rund 1,02 Mrd. Euro für das Gesamtjahr 2022 an. Am Ende soll auch mehr Gewinn erzielt werden. ...

