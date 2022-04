Bei Chinas Machthabern in Peking liegen aufgrund der Reaktion der Bevölkerung auf den Lockdown in Shanghai die Nerven blank! Am vergangenen Mittwoch Abend, den 6. April, gab es ein denkwürdiges virtuelles Meeting der Europäischen Handelskammer. Zugeschaltet waren auch die Vertreter der Stadt Shanghai und der Regierung in Peking. Die Europäisches Handelskammer ist ein Zusammenschluss der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...