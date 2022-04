Der Hersteller arbeitet seit Jahren an der Integration einer Blutdruckmessfunktion in die Apple Watch. Einem Bericht zufolge sei damit nun frühestens 2024 zu rechnen. Mit der Series 8 könnte indes ein Temperatursensor einziehen. Seit 2020 hat Apple seiner smarten Uhr keinen neuen Sensoren verbaut. Die kolportierten Pläne des Unternehmens, seine Smartwatch mit einer Blutdruckmessfunktion auszustatten, scheinen auch in diesem Jahr nicht umgesetzt werden zu können. Glaubt man dem gut vernetzten Bloomberg-Reporter Mark Gurman, könne frühestens 2024 mit der Funktion gerechnet werden. watchOS 9 bringe in diesem Jahr dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...