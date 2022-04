Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich im Wochenvergleich bei einem Minus von 0,4% ähnlich wie der DAX (-0,8%) entwickelt. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 liegt aktuell bei 18,4 Prozentpunkten.Wie schon in der Vorwoche zählt das wikifolio Das Polit-Büro auch diesmal wieder zu den Top-Performern in unserem Dachwikifolio. Der verantwortliche Trader Dr. Elmar Peine konnte den Wert seines Musterdepots im Wochenvergleich um 5,7% steigern. Seit unserer Depotaufnahme vor sechs Wochen gelang damit ein Kursplus von rund 13%. Insgesamt erzielte das bereits Anfang 2013 eröffnete wikifolio bislang einen mehr als beeindruckenden Wertzuwachs von 923%. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresperformance von 28,4%, was über diesen doch schon relativ langen Zeitraum eine mehr als beachtliche Leistung ist. Zumal der maximale Verlust in dieser Phase stets bei unter 30% gehalten werden konnte. Das wiederum ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil das Portfolio in der Regel nicht sehr breit diversifiziert ist. Aktuell sehen wir hier ...

