Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist von 10 % Dividendenrendite weit entfernt. Momentan liegt der Wert bei ca. 4,5 %, was bedeutet: Es müsste mehr als eine Verdopplung der Dividende je Aktie geben, damit dieses Ziel erreichbar ist. Immerhin: Bei einem Ausschüttungsverhältnis von 52,5 % wäre das in der Theorie gar nicht so unrealistisch. Wobei der Rückversicherer auf Zuverlässigkeit und Beständigkeit bei der Dividende setzt. Das heißt, dass die Münchener Rück nicht plötzlich und stark die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...