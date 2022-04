DJ PTA-Adhoc: Brüder Mannesmann AG: Verschmelzung der Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH auf die Chronos Beteiligungen GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Remscheid (pta034/13.04.2022/11:10) - Ad hoc Mitteilung

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH (BMW) auf die Chronos Beteiligungen GmbH (Chronos) zu verschmelzen. Die Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft ist alleinige Gesellschafterin sowohl von BMW wie auch von Chronos. In Folge der Verschmelzung wird das Geschäft der BMW an die Chronos übergeben.

Chronos verfügt über körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in Höhe von rd. 40,3 Mio. EUR sowie gewerbesteuerliche Verlustvorträge in Höhe von rd. 9,7 Mio. EUR, die künftig mit Überschüssen aus dem Werkzeughandel verrechnet werden sollen.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen zudem, der kommenden Hauptversammlung vorzuschlagen, einen Ergebnisabführungsvertrag mit Chronos zu schließen. Eine steuerliche Organschaft soll dabei nicht begründet werden.

(Ende)

