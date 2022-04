Analyse des Kreditversicherers Atradius: BIP-Wachstum sinkt 2022 weltweit auf 3,4 Prozent Steigende Zahl von Insolvenzen in diesem Jahr Erhöhung der Leitzinsen in der Eurozone frühestens Ende 2022 Köln, 13. April 2022 - Der Einmarsch Russlands in die Ukraine, höhere Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferketten, die weltweit steigende Inflation sowie neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie trüben die Aussichten der Weltwirtschaft, und machen sie so unvorhersehbar wie selten. "Wir gehen ...

