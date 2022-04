Linz (www.anleihencheck.de) - Die Auswirkungen der Coronapandemie treiben die Preise für Waren nach oben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Krieg in der Ukraine verschärfe gegenwärtig diesen Trend und werde dafür sorgen, dass die Inflation hoch bleiben werde. Sämtliche Industrienationen seien davon betroffen. Die USA würden beispielsweise ihre Konsumgüter überwiegend aus Asien importieren. Hier seien die hohen Transportkosten und die Probleme innerhalb der Lieferkette der Preistreiber. Aber auch der Fachkräftemangel in den USA sorge für steigende Löhne und somit für Inflation. Die Inflation sei in den USA nach den gestrigen Daten auf beachtliche 8,50% gestiegen. ...

