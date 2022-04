Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Zweijährige Staatsanleihen rentierten in den USA Anfang April höher als zehnjährige, so die Experten von UBS Asset Management."Diese Inversion der Zinsstrukturkurve sagt uns allerdings nichts Neues über die wirtschaftliche Perspektive und ist kaum von Nutzen für taktische Anlageentscheidungen", meine Evan Brown, Head of Multi Asset Strategy bei UBS Asset Management. Letztlich bedeute eine anhaltende Inversion in den kommenden Wochen nichts anderes als das, was die US-Notenbank FED den Märkten bereits mitgeteilt habe: Sie werde den Leitzins in den kommenden zwei Jahren zügig auf einen neutralen Wert und etwas darüber hinaus erhöhen. ...

