Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Dätwyler hat vor kurzem den Kauf des US-Unternehmens QSR bekannt gegeben. Damit will der Schweizer Industrie- und Automobilzulieferer die Abhängigkeit vom europäischen Markt reduzieren. Für die nächsten Jahre peilt Dätwyler weiteres Wachstum an. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.