Großräschen (ots) -Einmal mehr unterstreicht das im brandenburgischen Großräschen ansässige Unternehmen PURIZE® seinen Innovationsanspruch und bringt als weltweit erstes Unternehmen einen nachhaltigen konischen Aktivkohlefilter für selbstgedrehte Tabak- und Cannabis-Zigaretten auf den Markt.Meilenstein in der Filterindustrie - Komfort, Nachhaltigkeit und Schadstoffreduktion in EinemMit seiner neuesten Entwicklung reagiert das Team um Adrian Klett und Roberto Hunger auf ein Problem, das seit jeher Konsumenten von Cannabis beschäftigt. Selbstgedrehte Cannabis-Zigaretten weisen zu 95 % eine konische Form auf, während die Filter gerade sind. Zwar wurden in der Vergangenheit immer wieder vereinzelt konische Filter-Alternativen auf den Markt gebracht, jedoch bestanden diese entweder ausschließlich aus Papier und hatten keine schadstoffreduzierende Wirkung oder sie waren nicht nachhaltig. Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung ist es PURIZE® nun gelungen, dieses Problem mit einem neuen Filtermodell zu lösen.Es weist im unteren Teil einen Durchmesser von 5,4 und im oberen von 5,9 mm auf. Hinzu kommt die kürzeste Filterlänge, die PURIZE® je produziert hat. Statt der üblichen 26,9 mm, wie sie bei der XTRA Slim Size und Super Slim Size gewählt werden, kommt die Neuentwicklung des brandenburgischen Unternehmens mit gerade einmal 25 mm aus. Durch die konische Form haben die Kunden ein deutlich besseres Dreh- und Raucherlaubnis. So ist es hier beispielsweise nicht möglich, dass der Rauchfilter aus dem Paper herausrutscht.Darüber hinaus entsprechen die Spezifikationen den bereits bekannten Erfolgsfiltern von PURIZE®. Auch die neue Generation ist aus natürlichen Kokosnussschalen gefertigt.Vergrößerung des PURIZE®-Sortiments ab Juni"Wir freuen uns, unseren Kunden ab dem 07.04.2022 dauerhaft unser neues Filtermodell anbieten zu können. Der Release erfolgt zunächst über unsere Webseite purize.com. langfristig wird der Filter aber auch in Fachgeschäften erhältlich sein.", so Geschäftsführer Roberto Hunger.Vorerst wird der konische Filter im 42-Stück-Glas verkauft. Für die Zukunft sind noch kleinere und größere Abpackungen geplant.Über PURIZEPURIZE (https://www.purize-filters.com/) wurde im Jahr 2016 von Roberto Hunger in Bad Brückenau in Bayern gegründet. Mit einem Team von mittlerweile 50 Mitarbeitern bietet PURIZE seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment, das neben ökologisch nachhaltigen Aktivkohlefiltern und Papers Feuerzeuge, Grinder, Taschen und weiteres Zubehör umfasst.