Der Nächste Gewürz-Deal in Deutschland: Nachdem Kraft Heinz sich Ende vergangenen Jahres die Mehrheit an dem deutschen Gewürz-Startup Just Spices gesichert hatte, hat jetzt Nestlé zugeschlagen. Der Lebensmittelgigant übernimmt Ankerkraut, bekannt aus der Höhle der Löwen. Die Gründer geben die operative Verantwortung ab.Nestlé wird strategischer Partner und Mehrheitsaktionär des deutschen Gewürzherstellers Ankerkraut. Das geht aus einer Pressemitteilung des Schweizer Lebensmittelgiganten hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...