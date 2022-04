DJ MAKRO TALK/Umfrage: Großes Interesse an flexiblen Stromtarifen

Flexible Stromtarife stoßen bei Verbraucher in Deutschland auf Interesse. Wie eine aktuelle Befragung des Digitalverbands Bitkom ergeben hat, können sich bereits zwei Drittel (69 Prozent) vorstellen, künftig einen variablen Stromtarif zu nutzen, bei dem sich der Preis an Angebot und Nachfrage orientiert. Derzeit zahlen Haushalte in Deutschland in der Regel ein monatliches Fixum - auch zu sonnen- und windreichsten Zeiten, in denen regenerativer Strom in großer Menge günstig verfügbar ist. "Bislang sind flexible Stromtarife für Verbraucherinnen und Verbraucher noch eine Ausnahme. Dabei sorgen solche innovativen Angebote für Transparenz, die die Menschen beim Stromsparen unterstützt", sagte Sebastian Schaule, Energie-Experte beim Bitkom. "So können Elektrogeräte vor allem dann genutzt werden, wenn gerade viel Wind weht oder die Sonne scheint - oder das Elektroauto wird zu diesem Zeitpunkt kostengünstig aufgeladen."

