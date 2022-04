Der aktuelle Speedrun-Weltrekord von "Elden Ring" liegt nun bei 8 Minuten und 56 Sekunden. Ganz ohne Trick war das aber natürlich nicht möglich. Um das Open-World-Action-Rollenspiel "Elden Ring" von From Software durchzuspielen, braucht es eigentlich sehr viele Stunden. Um die 100 (oder mehr), um genau zu sein. Wie ist es also möglich, dass der Spieler Distortion2 in weniger als neun Minuten unverletzt im Stormveil Castle erschien? Klar, er griff natürlich in die Trickkiste. Mehr zum Thema Elden Ring: Ihr könnt den ...

