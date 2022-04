Hannover (www.anleihencheck.de) - An den letzten fünf Handelstagen gingen drei Emittenten auf ihre Investoren zu, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Am vergangenen Mittwoch sei es die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) gewesen, die eine Benchmark (ISIN DE000A3T0YH5/ WKN A3T0YH) über EUR 750 Mio. (4y) am Markt platziert habe. Der Deal sei bei ms +5 Bp area gestartet und schließlich mit einem Reoffer-Spread von ms +1 Bp gepreist worden (NIP: +2/3 Bp). Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sei mit 76% der größte Anteil des Volumens zugeteilt worden. Nach Investorenart hätten Banks (46%) vor Fund Managers (34%) dominiert. Auf Central Banks/OI seien noch 15% entfallen. ...

