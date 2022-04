Willkommen zum "eMobility Update"! Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung: Hyundai plant V2G-Funktionen ++ Ford Mustang Mach-E wird teurer ++ Honda plant 30 E-Modelle bis 2030 ++ Neuer E-Transporter für Deutschland ++ Mercedes will CO2-Emissionen halbieren ++ #1 - Hyundai: V2G-Funktionen für E-Autos Hyundai plant will den On-Board Charger, der in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...