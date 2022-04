Die Bullen an der Wall Street versagten. Frankfurt erging es ähnlich. Nur der asiatische Handel zeigte sich stark.Am gestrigen Handelstag versagten die Bullen an der Wall Street, wenngleich die Verluste nicht so stark waren. Den S&P 500 Index traf es am meisten mit -0,34%. Frankfurt stieg schwach in den Tag, konnte sich ab im Laufe des Tages sammeln. Jedoch reichte es nicht aus, die Benchmarks ins Plus zu befördern. Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich heute früh positiv. Wir berichteten bereits darüber.Gold steigt trotz ...

