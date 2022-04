Nach schweren Corona-Monaten wollen viele Menschen endlich feiern. Diageo sorgt mit seinen Produkten für den Rausch. Die Aktie steht top da.Nach über zwei Jahren Pandemie haben die meisten Länder (fast) alle Eindämmungsmaßnahmen gestrichen. In Discos und Klubs, die lange schließen mussten, ist das Leben zurückgekehrt. Es wird getanzt, gefeiert und reichlich gebechert: Bier, Wein, Cocktails - keine Kehle bleibt trocken.Allein in Deutschland geben vier Millionen Menschen an, gern häufig in die Disco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...