Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das unbeauftragte langfristige Sovereign Rating der Bundesrepublik Deutschland mit "AAA" bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick für Deutschland bleibe laut der Ratingagentur weiterhin stabil."Wir sind der Ansicht, dass Abwärtsrisiken in Bezug auf die makroökonomische und fiskalische Entwicklung, die sich derzeit durch die geopolitischen Spannungen in der Ukraine und die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie verstärken, durch eine Reihe von Stärken weitgehend ausgeglichen werden. Hierzu zählen die wirtschaftliche Diversifizierung, die günstigen mittelfristigen Wachstumsaussichten, die überzeugende fiskalische Konsolidierung in der jüngeren Vergangenheit und dadurch verbleibender fiskalischer Spielraum sowie die hohe Qualität des institutionellen Rahmens", sage Dr. Benjamin Mohr, Head of Sovereign Ratings and Economic Research bei Creditreform Rating und ergänze: "Es ist jedoch zu betonen, dass die Bewertung und Interpretation der wirtschaftlichen Entwicklungen angesichts der jüngsten Krisen mit erheblicher Unsicherheit behaftet sind. Mittelfristig bleiben die Wachstumsaussichten angesichts der verstärkten Investitionen in Klimaschutz und einen höheren Digitalisierungsgrad unserer Ansicht nach grundsätzlich günstig, wenngleich auch dieser Ausblick weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Im Hinblick auf die längere Frist stellen zudem die ungünstigen demografischen Aussichten Abwärtsrisiken für das Wachstum dar." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...