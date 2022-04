Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Inflation liegt den USA aktuell bei 8,5 Prozent. So stark sind die Verbraucherpreise seit 41 Jahren nicht mehr gestiegen. Die großen US-Indizes verzeichneten in Folge dessen gestern Verluste. Bei den Einzelthemen geht es heute um JPMorgan, PayPal, Walmart, Peloton, Raytheon, Aerovironment und Cheniere Energy. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.