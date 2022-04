Nicht schlecht: Den Blitz-Crash von Anfang März hat die Cenit-Aktie schon wieder wettgemacht. Neben der allgemein günstigen Bewertung - inklusive einer attraktiven Dividendenrendite von 5,5 Prozent - punktete das Software- und Beratungshaus zuletzt insbesondere mit der mehrheitlichen Übernahme (74,9 Prozent) des Braunschweiger Softwareanbieters ISR Information Products. Immerhin rund 28 Mio. Euro lässt sich der neue ... The post Cenit: Aktie mit Drang nach oben appeared first on Boersengefluester.

