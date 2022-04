Eigentlich sollte der Prototyp die Serienreife des Tesla Cybertrucks zeigen. Ein näherer Blick hinterlässt allerdings Zweifel am Zeitplan. Nächstes Jahr soll der Cybertruck nach jahrelangen Verschiebungen endlich bei Tesla in Produktion gehen, das hat Elon Musk versprochen. Wer sich den Prototypen genauer ansieht, den er dabei zeigte, könnte Zweifel am Zeitplan bekommen. "Schon auf der Bühne sahen Passform und Verarbeitung des Cybertrucks schlecht aus", schreibt das Technikmagazin Jalopnik. Es nennt etwa die Türen, die ...

