Frankfurt a.M. (www.fondscheck.de) - Das erste Quartal 2022 bescherte der Asset-Management-Branche eine Fortsetzung des weltweiten M&A-Hypes der Vorjahre, so die Experten der Dolphinvest Consulting GmbH.Transaktionen relativ kleiner Verwalter von Privatvermögen, die auch schon das Jahr 2021 dominiert hätten, hätten per Ende Februar 2022 noch einmal um 28% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum zugelegt, so beschreibe Michael Klimek, Geschäftsführer der Dolphinvest Consulting, die derzeitige Situation der Asset Management Branche in seinem neuesten Fund Insight. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...