Der angehende Elektroauto-Hersteller Fisker expandiert nach Indien. Hyderabad im Bundesstaat Telangana wurde als Hauptsitz für Fiskers Aktivitäten in Indien ausgewählt. Die Einstellung von lokalen Mitarbeitern ist bereits im Gange, um den Weg für die Markteinführung des Fisker Ocean und Fisker Pear in Indien zu ebnen. Die nun in Indien registrierte Tochter heißt offiziell Fisker Vigyan India Pvt Ltd, ...

