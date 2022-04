Leichte Kursverluste verzeichnet aktuell der MDAX . Das Kursbarometer verliert 0,26 Prozent auf 30.325 Punkte. An den deutschen Börsen zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern derzeit nicht in Kauflaune. Der MDAX verlor leicht um 0,26 Prozent an Wert. Gegenwärtig notiert der Index bei 30.

Den vollständigen Artikel lesen ...