Kalamazoo sucht Gold & Lithium: Sichtbares Lithium, weitere Explorationslizenzen und ein neues Lithiumprojekt

Anzeige / Werbung

KZR suchte sich die rohstoffreichsten Gegenden Australiens aus. Castlemaine (Victoria) befindet sich unweit einer der weltweit profitabelsten Goldminen, Fosterville. Lithiumprojekte sind unweit Pilgangoora & Wodgina.





Seine Explorationslizenzen für die Marble-Bar- und das DOM's-Hill-Lithiumprojekte konnte Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) durch den Erwerb zweier neuer Lizenzen signifikant vergrößern. Durch diesen Landerwerb erhöht sich Kalamazoos Lithiumexplorationsgrundbesitz in der Pilbararegion auf 354,4 km². Darüber hinaus wurde in unmittelbarer Nähe zu DOM's Hill vor kurzem das Pear-Creak-Lithiumprojekt übernommen. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass auf den bisherigen Lizenzen des Marble-Bar-Projekts bei den Bodenanalysen sichtbares Lithium in Form von Lepidolith, dem sogenannten Lithiumglimmer, gefunden wurden.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Kalamazoo Resources und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/kalamazoo oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Die Freude von Kalamazoos CEO, Luke Reinehr, über den Zuwachs der Explorationsgebiete im Bundesstaat Western Australia ist verständlich, denn das Unternehmen verfügt nun über drei äußerst interessante Projekte. Zwei davon, das DOM's-Hill- und das Marble-Bar-Projekt sind Teil des Joint Ventures mit dem chilenischen Partner Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

Da die Chilenen zu den größten Lithiumproduzenten der Welt zählen, können die investierten Anleger davon ausgehen, dass SQM sich nur dann an den Kosten zur Entwicklung einer Liegenschaft beteiligen wird, wenn das Potential der Lagerstätten entsprechend hoch ist. Letzteres ist auf DOM's Hill und Marble Bar der Fall. Das bestätigen die bisherigen Bodenuntersuchungen bereits recht eindrucksvoll.

Kalamazoo Resources entdeckt sichtbaren Lithiumglimmer

Mit tragbaren Geräten werden derzeit die Bodenanomalien auf dem Marble-Bar-Projekt exploriert. Dabei konnten Kalamazoos Geologen zahlreiche Aufschlüsse von Pegmatit-Gängen identifizieren. Mehrere dieser Pegmatit-Gänge stimmen mit jenen Anomalien überein, die bereits zuvor auf dem Projekt entdeckt worden waren.







Pegmatite an der Erdoberfläche



Sie enthalten teilweise sogar sichtbares Lithium, das in Form von Lepidolith, dem sogenannten Lithiumglimmer, angetroffen wird. Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass auch auf dem Marble-Bar-Projekt wirtschaftlich abbaubare Lithiummineralisierungen gefunden werden könnten. Der Weg dorthin ist zwar noch lang, weil die Arbeiten erst ganz am Anfang stehen, doch er wird von den Partnern Kalamazoo Resources und SQM konsequent beschritten.

Erste Erkundungen auf den neuen Grundstücken und Warten auf die Bohrgenehmigung

Dabei stehen als nächste Schritte nun erste Bohrungen an. Die dazu erforderlichen Genehmigungen sind bereits beantragt. Da die Genehmigungsverfahren bereits weit fortgeschritten sind, rechnet Kalamazoo Resources damit, dass die staatliche Erlaubnis zum Bohren im Lauf des zweiten Quartals erteilt wird. Erweist sich diese Einschätzung als zutreffend, könnte bereits zum Ende des Quartals mit den Bohrungen begonnen werden.

Auf den neu erworbenen Explorationslizenzen auf Marble Bar und DOM's Hill ist als erster Schritt zur Exploration der neuen Grundstücke ein Programm zur Entnahme von Bodenproben geplant. Diese sollen in einem Raster von 200 mal 100 Meter genommen und anschließend analysiert werden. Abgeschlossen werden könnten diese Arbeiten bereits bis Anfang Mai.





Bohrungen als ultimatives Explorationsmittel



Attraktive, große Flächen und ein erfahrener, starker Partner

Während das DOM's-Hill- und das Marble-Bar-Lithium-Projekt mit dem erfahrenen chilenischen Lithiumproduzenten Sociedad Química y Minera de Chile S.A. als Joint Venture entwickelt werden, trägt Kalamazoo Resources die Verantwortung für die Entwicklung des vor kurzem akquirierten Pear-Creek-Lithiumprojekt zunächst noch allein, denn das Projektgebiet befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Kalamazoo.

Die Pear-Creek-Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von 147 km² und zeichnet sich ebenfalls durch eine aussichtsreiche und hochgradige Lithium- und Goldgeologie aus. Es liegt zwischen dem DOM's-Hill-Projekt im Norden, und dem Marble-Bar-Projekt im Südosten, wobei der Abstand zu DOM's Hill wesentlich geringer ist als jener zu Marble Bar.

Kalamazoo Resources entwickelt sich für die Investoren zu einer klugen Antwort auf die drängendsten Probleme unserer Zeit

Innerhalb kurzer Zeit hat sich Kalamazoo Resources in der Pilbararegion damit ein äußerst attraktives Portfolio an Lithium-Projekten aufgebaut. Es ergänzt die Goldaktivitäten, die man in der Region bereits seit längerer Zeit verfolgt und verschafft dem Unternehmen durch die für australische Verhältnisse sehr geringen Abstände der Projekte zueinander auch einen nicht unerheblichen Kostenvorteil, denn es vergeht nicht viel Zeit, um vom einen Projekt auf das andere zu kommen.





Gewaltige Lithiumlagerstätten unweit Kalamazoo's Projekten



Die investierten Anleger können sich nicht nur auf interessante Bohrergebnisse und neue Lithiumfunde freuen, sondern sind mit Kalamazoo Resources auch in den beiden wichtigsten Themenfeldern der näheren Zukunft Inflation (Gold) und Elektromobilität (Lithium) exzellent positioniert.



Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Kalamazoo Resources Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Kalamazoo Resources Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000KZR3