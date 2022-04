DUBLIN (dpa-AFX) - Angesichts steigender Lebenshaltungskosten senkt Irland die Mehrwertsteuer auf Gas- und Stromrechnungen vorübergehend deutlich. Zwischen Mai und Oktober werden nur noch 9 Prozent statt bisher 13,5 Prozent fällig, wie das Finanzministerium in Dublin am Mittwoch mitteilte. Damit werde zudem die bevorstehende Erhöhung der CO2-Steuer in dem EU-Mitgliedstaat ausgeglichen. Finanzminister Pascal Donohoe sagte, mit dem Schritt spare ein durchschnittlicher Haushalt mehr als 50 Euro für Gas und 70 Euro für Strom im Jahr. Zuvor hatte die Regierung bereits die Treibstoffsteuer gesenkt.

In Irland wie in vielen anderen Ländern sind vor allem wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine die Lebenskosten noch stärker gestiegen. Die Inflation stieg im März auf 6,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit fast 40 Jahren.

Im Nachbarland Großbritannien fordern Verbraucherschützer seit langem, die Mehrwertsteuer auf Energierechnungen zu streichen. Diesen Schritt hatte der heutige Premierminister Boris Johnson für die Zeit nach dem Brexit versprochen. Zuletzt hatte seine Regierung aber wiederholt deutlich gemacht, diese Ankündigung nicht umzusetzen. Verbraucherschützer warnen, dass die explodierenden Gaskosten Millionen Briten in Energiearmut stürzen könnten./bvi/DP/men