Der deutsche Staat hat heute mal wieder zehn Jahre laufende Staatsanleihen verkauft. Es ging um ein Angebotsvolumen von 4 Milliarden Euro. Lag die Emissionsrendite am 16. März bei 0,38 Prozent, so waren es heute - weniger als vier Wochen später - bereits 0,83 Prozent Rendite. Das ist ein Anstieg der Rendite von 118 Prozent in ...

