Ein Gorilla aus Chicago sorgt mit außergewöhnlichem Interesse an Smartphones für Aufsehen. Was zunächst nach einem skurrilen Fall klingt, wird für das Tier zum Problem. Dass Teenager viel Zeit mit ihren Smartphones verbringen, ist hinlänglich bekannt. Allerdings lassen sich ähnliche Verhaltensmuster nun auch in der Tierwelt beobachten. Laut einem Bericht der Chicago Sun Times lebt im Lincoln Park Zoo in Chicago ein 415 Pfund schwerer Teenager-Gorilla namens Amare, der völlig besessen von Smartphone-Bildschirmen ist. das 16-jährige Tier wurde von den Besuchern, ...

