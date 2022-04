Die Cürex Group, ein in New York City ansässiges Unternehmen für institutionelle Devisentransaktionsservices und Datenanalyse, hat heute eine Vereinbarung mit Siemens bekannt gegeben, wonach das Unternehmen über die CipherSM -Plattform von Cürex fortschrittliche Analysen von Vor- und Nachhandelsdaten bereitstellen wird.

Siemens und Cürex arbeiten im Bereich Devisenhandel zusammen, seit Cürex sein einzigartiges No-Last-Look-ECN und die ausführbaren FTSE Russell/Cürex FX Benchmarks eingeführt hat. Als führendes Unternehmen und Förderer von Best Execution Practices hat Siemens die Bemühungen von Cürex unterstützt, der Käufer-Community mehr Transparenz und Fairness zu bieten. Die Entscheidung von Siemens, die Technologie von Cipher einzusetzen, wird dem Unternehmen helfen, seine Entscheidungen im Devisenhandel besser zu steuern, seine Handelskosten zu senken und seine Handelsergebnisse zu verbessern. Siemens hat sich außerdem bereit erklärt, Cürex in Zukunft bei der Einführung zusätzlicher Tools und Verbesserungen der Cipher-Plattform zu unterstützen.

Cürex führte Cipher Mitte 2021 ein. Cipher umfasst umfassende Vor- und Nachhandelsanalysen sowie Echtzeit-Analysen, die den Kunden zur Verfügung stehen, die ihre Algo-Trades im Liquiditätspool von Cürex ausführen. Die Pre-Trade-Suite von Cipher umfasst unter anderem einen Trade Cost Estimator zur Schätzung der Transaktionskosten, einen Risikotransfer-Preisvergleich und eine Streaming-Volatilitätsanalyse. Die Post-Trade TCA von Cipher ermöglicht es Kunden, die relative Bank-Algo-Performance zu messen, basierend auf Cürex unabhängig abgeleiteten Benchmarks, einem Risikotransfer-Vergleich, Slippage- und Performance-Daten gegenüber den bestehenden Marktbedingungen zu Beginn der Handelsentscheidung des Kunden. Die Fähigkeit von Cipher, Nachhandelsergebnisse mit Vorhandelsbedingungen zu verknüpfen, ist von grundlegender Bedeutung für die Verbesserung der Trading Performance beim Devisenhandel.

James Singleton, Chairman und CEO von Cürex, kommentierte: "Siemens ist ein anspruchsvoller und geschätzter Kunde. Das Unternehmen hat unsere Bemühungen unterstützt, die Handelsergebnisse der Käuferseite in einem Markt zu verbessern, in dem es nur wenig Unterstützung gibt, um Ergebnisse zu erzielen. Die Entscheidung für Cipher unterstreicht den Wert der analytischen Streaming-Inhalte von Cipher. Unsere Daten liefern im Vergleich zu den Alternativen anderer Anbieter bessere Erkenntnisse. Wir sind dankbar, dass Siemens unsere Plattform und unsere Bemühungen im Bereich Best Execution Practices unterstützt."

Peter Rathgeb, Group Treasurer bei Siemens, fügte hinzu: "In der heutigen, sich schnell verändernden Umgebung sind Digitalisierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtige Treiber für Innovation und Geschäftserfolg. Unsere langjährige Partnerschaft mit Cürex hat zur Entwicklung einer einzigartigen und unabhängigen Handelsanalyseplattform geführt, die uns dabei helfen wird, Best-Execution-Protokolle zu überwachen und zu erreichen und die Transparenz bei unseren Devisenhandelsaktivitäten zu erhöhen. Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu Cürex weiter ausbauen können und die Bemühungen von Cürex, die Handelsergebnisse auf der Käuferseite zu verbessern, dadurch unterstützen."

Über Cürex Group

Cürex Group Holdings, LLC ist ein Anbieter von Ausführungsservices und Datenanalysen mit Schwerpunkt Devisenhandel. Cürex betreibt ein FX ECN mit robuster No-Last-Look-Liquidität und vollständiger Transparenz. Die einzigartigen Markt- und Handelsanalysen des Unternehmens liefern Kunden aussagekräftige Informationen. Die FTSE Russell/ Cürex FX Benchmarks bieten Echtzeit-Messungen zur Beurteilung von Handelsergebnissen und liefern Bewertungskennzahlen. Ziel des Unternehmens ist es, mit seinen Kunden partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um für alle ihre Devisenhandelsaktivitäten eine beispiellose Klarheit zu schaffen. Cürex hat seinen Hauptsitz in New York City und wird unabhängig geführt. Weitere Informationen finden Sie auf www.curexgroup.com

Über Siemens

Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur, Verkehr und Gesundheitswesen. Von ressourceneffizienteren Fabriken, widerstandsfähigen Lieferketten und intelligenteren Gebäuden und Netzen bis hin zu saubereren und komfortableren Verkehrsmitteln sowie fortschrittlicher Gesundheitsversorgung entwickelt das Unternehmen Technologien, die einen echten Mehrwert für seine Kunden schaffen. Durch die Verbindung von realer und digitaler Welt versetzt Siemens seine Kunden in die Lage, ihre Branchen und Märkte zu transformieren und so den Alltag von Milliarden von Menschen zu verbessern. Siemens besitzt auch eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy, einem weltweit führenden Unternehmen in der Übertragung und Erzeugung von Strom.

Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erwirtschaftete der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30. September 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.

