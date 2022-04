DJ Stellantis bekräftigt auf der Hauptversammlung Ausblick für 2022

Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Stellantis hat auf seiner Hauptversammlung das Magenziel für 2022 und seine Ausschüttungspolitik für die kommenden Jahre bekräftigt.

Der Automobilhersteller bestätigte in einer Präsentation seine Prognose für eine zweistellige bereinigte operative Marge in 2022 sowie einen positiven industriellen freien Cashflow.

In diesem Jahr rechnet der Konzern mit einem Wachstum von 3 Prozent in Nord- und Südamerika sowie im weiteren Europa sowie einem Plus von 5 Prozent in Indien und dem asiatisch-pazifischen Markt. In China und in der Region Naher Osten und Afrika erwartet das Unternehmen ein stabiles Geschäft.

Der Autokonzern, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep gehören, bestätigte zudem, dass bis 2025 eine Dividendenquote von 25 bis 30 Prozent gelten und bis zu 5 Prozent der ausstehenden Aktien zurückgekauft werden sollen.

