Provo, Utah (ots/PRNewswire) -Awardco ist eine der ersten Anerkennungs- und Prämienplattformen, die eine Partnerschaft mit Amazon Business eingeht und ihren umfangreichen Katalog und neue Funktionen für Angestellte in der gesamten EU und im Vereinigten Königreich zur Verfügung stellt.Awardco, das Unternehmen für Mitarbeiteranerkennung und -prämien, das eine Kultur durch wertorientierte Prämien aufbaut, hat heute bekannt gegeben, dass es mit Amazon Business zusammengearbeitet hat, um seine Präsenz in der EU und im Vereinigten Königreich auszubauen und die Prämien- und Belohnungsrevolution international fortzusetzen.Länder wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien können auf das größte Belohnungsnetzwerk der Welt zugreifen, das von Amazon Business betrieben wird und Hotels, Geschenkkarten, Veranstaltungen, Wohltätigkeitsorganisationen und benutzerdefinierte Kataloge sowie einen dedizierten Kundensupport umfasst. Amazon Business ist eine weltweit verfügbare Beschaffungslösung, die heute von mehr als fünf Millionen Unternehmen genutzt wird, von Einzelinhabern bis zu multinationalen Unternehmen mit zehntausenden Mitarbeitern auf einem Konto.Darüber hinaus unterhält Awardco Bankverbindungen in der Region, die Transaktionen in GBP und EUR ermöglichen. Awardco ist auch im Verzeichnis des Geschäftspartnernetzwerks von Amazon."Das ist der nächste Schritt in der Entwicklung von Awardco, der in unseren Grundwerten verwurzelt ist: das Gute belohnen, großartige Dinge tun und noch besser werden, und wir freuen uns, diese Entwicklung mit Amazon Business zu beschleunigen. Die Prämierung von Mitarbeitern ist keine Erfindung der USA. Unsere jüngste Studie belegt, dass Länder wie die Philippinen und Indien die USA und die EU in Bezug auf die Prämierungen überholen", so Steve Sonnenberg, CEO von Awardco. "Mit den neuen Funktionen speziell für unsere Kunden in der EU und im Vereinigten Königreich möchten wir Unternehmen gemeinsam mit Amazon Business dazu ermutigen, gute Leistungen ihrer Teammitglieder anzuerkennen, und ihnen dabei helfen, ihre Anerkennungs- und Prämienprogramme für Mitarbeiter zu verbessern."Die Expansion von Awardco in die EU und nach Großbritannien erfolgt nach einem erfolgreichen Jahr 2021, in dem über 100 % Wachstum erzielt und die größte Serie-A-Finanzierung in der HR-SaaS-Geschichte gesichert wurde. Das Jahr 2022 hat bereits einen ehrgeizigen Start hingelegt: Einmal mit der Einführung von Awardco Pay, einem neuen Angebot, das auf "Reward Compensation" basiert, das Boni, Belohnungen und Anerkennung integriert, sowie mit Goodness Grants, einer philanthropischen Initiative, die das Gute im Einzelnen anerkennt, wo immer er auch sein mag. Awardco wird sich weiterhin auf die Frage konzentrieren, wie Anerkennung und Prämien Teil der ganzheitlichen Mitarbeitererfahrung werden können und wie dieser Bereich das Verhalten der Mitarbeiter verbessern kann. Darüber hinaus wird Awardco seinen branchenführenden Prämienmarkt weiter ausbauen, indem es sein Prämiennetzwerk weltweit ausbaut.Informationen zu AwardcoAwardco schafft Anreize für Verhalten und baut eine von wertorientierten Prämien und Belohnungen geprägte Arbeitsplatzkultur auf. Es ist die einzige Plattform für Mitarbeiteranerkennung und Gesamtvergütung, die mit Amazon Business zusammenarbeitet, um das Angebot von Amazon für Anreizprogramme von Unternehmen jeder Größe anzubieten. Awardco ist mit seinen Millionen an Produkten, Hotels über Priceline, Veranstaltungstickets, Geschenkkarten, Swag und kundenspezifischen Katalogen das größte Prämiennetzwerk der Welt - alles ohne Aufschläge. In Verbindung mit der Flexibilität, eine beliebige Anzahl an Anerkennungs-, Anreiz-, Meilenstein- oder verhaltensgesteuerten Programmen aufzubauen, fördert die Plattform von Awardco die Mitarbeiterbindung. Weitere Informationen finden Sie unter award.co.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672325/awardco.jpgPressekontakt:Sam Stroman,sams@awardco.comOriginal-Content von: Awardco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162584/5196782