beaconsmind AG mit erfolgreichem Debüt an der Frankfurter Börse

Zürich, Schweiz - 13. April 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, hat einen erfolgreichen Börsengang im Marktsegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse absolviert. Der erste Kurs der Aktie wurde heute mit 12,00 Euro festgestellt. Zusätzlich zur Notierung in Scale können die Aktien der Gesellschaft auch am elektronischen Börsenplatz XETRA gehandelt werden. Der Schlusskurs (XETRA) am ersten Handelstag lag bei 12,50 Euro, +4,17 Prozent zur Frankfurter Erstnotiz und +9,65 Prozent zum Vortageskurs an der Euronext in Paris. Als Capital Markets Partner und Designated Sponsor fungiert die Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Die aktuellen Coverage Reports von Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG sowie der Baader Bank AG stehen auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung. Max Weiland, CEO von beaconsmind: "Die Börse Frankfurt ist eine der wichtigsten Börsenplätze in Europa und für uns die richtige Plattform, um uns neuen Investoren zu öffnen, die an unserer Wachstumsgeschichte teilhaben wollen. Unsere Unternehmensentwicklung ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie aktuell dynamischer als je zuvor. Die Potenziale von beaconsmind werden für Anleger immer besser sichtbar. Wir freuen uns daher sehr über unseren erfolgreichen Börsengang in Frankfurt und gemeinsam mit der Börse und starken Partnern auf kommendes Wachstum." beaconsmind ist ein Pionier auf dem Gebiet der LBM-Software für den weltweiten Einzelhandel. Mit den Lösungen von beaconsmind werden Unternehmen bei der Verknüpfung ihrer Angebote im stationären Handel mit ihren Online-Angeboten unterstützt. beaconsmind schließt somit die bestehende Lücke zwischen Online- und Offline-Shopping. Dazu stattet beaconsmind Ladengeschäfte mit Bluetooth-Sendern, sogenannten Beacons, aus, die Kunden während ihres Einkaufs lokalisieren und identifizieren. Die von den Beacons sowie der beaconsmind-Software generierten Daten werden anschließend beispielsweise mit Informationen aus dem Userverhalten aus der App des Unternehmens oder der Onlineshopping-Website verknüpft. Unternehmen können ihren Kunden nun maßgeschneiderte Angebote offerieren und über verschiedene Kommunikationskanäle mit Kunden in Verbindung treten. Auf diese Weise erhöhen sie die Loyalität ihrer Kunden und steigern den Umsatz über sämtliche Einkaufskanäle. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)



Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)



Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

