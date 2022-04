MitoQ Ltd., ein in Neuseeland ansässiges Unternehmen für Zellgesundheit, hat ein weltweit erstes subzelluläres, spezifisches Antioxidans zur gezielten, direkten Bekämpfung von Zellstress entwickelt. MitoQ gab heute eine vollständige Umgestaltung der Marke mit frischem, neuem Design, aktualisierter Bildsprache und nachhaltiger Verpackung bekannt. MitoQ ist der Entwickler des einzigartigen, gleichnamigen Moleküls für Zellgesundheit der nächsten Generation, das wissenschaftlich nachweislich tief in die Zellen eindringt, um Zellstress zu reduzieren. Durch Unterstützung der primären Energiequelle des Körpers der Mitochondrien ist MitoQ in der Lage, gezielt Zellstress entgegenzuwirken und auf diese Weise die Energie zu steigern, die Erholung und Belastbarkeit bei körperlicher Betätigung zu verbessern und ein gesundes Altern zu fördern. Die patentierte, leistungsstarke Zelltechnologie und die Wirkstoffe in MitoQ bleiben unverändert. Die neue Marke soll jedoch das Ziel des Unternehmens, seine differenzierte Position in der breiteren Kategorie und seine Rolle als Pionier der Zellgesundheit mit einem neuen Erscheinungsbild stärker betonen einschließlich neuer Verpackung, visueller Kommunikation und Markenbotschaft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005267/de/

(Photo: Business Wire)

"MitoQ ist mehr als nur ein Nahrungsergänzungsmittel: Sein grundlegend neues Biodesign ist auf herausragende Wirksamkeit und Sicherheit ausgelegt und wird durch jahrzehntelange unabhängige globale Forschung, klinische Studien und Hunderte von wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit Peer-Reviews unterstützt", so Mahara Inglis, Chief Executive Officer von MitoQ. "Das Rebranding ist eine der Maßnahmen, mit der wir das Bewusstsein für die Bedeutung der Zellen für das allgemeine Wohlbefinden schärfen und die Aufmerksamkeit auf unsere einzigartige Technologie lenken wollen. Alle Elemente unseres neuen Markenauftritts und unserer Verpackung sollen unsere einzigartige Position widerspiegeln nicht nur im Bereich Gesundheit und Wellness, sondern auch in der aufstrebenden Kategorie der Zellgesundheit, in der wir seit Jahrzehnten Pionierarbeit leisten. Sie sollen außerdem den positiven Einfluss unterstreichen, den wir auf das Leben unserer Kunden haben. MitoQ hilft allen Menschen unabhängig davon, ob sie mit gesundheitlichen Problemen kämpfen, einen anstrengenden Arbeits- oder Elterntag haben oder einfach nur "besser" altern wollen, indem sie den Zellstress reduzieren. Wir wollen, dass unsere neue Marke unsere proprietäre Wissenschaft visuell repräsentiert und alle Menschen anspricht, die ihre Gesundheit verbessern wollen, angefangen bei der kleinsten Ebene: ihren Zellen. Das neue Branding reflektiert die essentielle Aufgabe von MitoQ, den einzigartigen Wirkmechanismus sowie die positive Benutzererfahrung, und wir freuen uns, es der Welt vorzustellen."

Das Rebranding von MitoQ soll die Position der Marke neu beleben, eine klare Differenzierung innerhalb der Kategorie schaffen und sicherstellen, dass alle Verpackungen nachhaltig sind, um potenzielle, der Umwelt abträgliche Ineffizienzen zu vermeiden. Um die Strategie und die Umsetzung des Rebrandings zu unterstützen, arbeitet MitoQ mit dem britischen Beratungsunternehmen Born Ugly zusammen, das sich mit der Transformation von Marken befasst. Durch einen kooperativen, agilen Prozess konnte Born Ugly MitoQ dabei unterstützen, die Identität, die Vision und den Zweck der Marke effektiver zu definieren. Dies beinhaltete die Gewinnung von Geschäfts- und Verbrauchererkenntnissen, die Entwicklung eines strategischen Plans sowie die Definition, Kreation, Gestaltung und Aktivierung der Marke. Im Mittelpunkt des Projekts stand die Verlagerung des Markenziels von der Unterstützung der Verbraucher von "Power through Life" hin zu "Empower their Purpose" durch Produkte und Erlebnisse. Der Ansatz musste kulturelle Unterschiede und Gründe für die Einnahme von MitoQ in seinen Schlüsselmärkten vor allem in den USA und China adressieren. Es wurde eine gemeinsame Mentalität gefunden, die die verschiedenen Zielgruppen miteinander verbindet und auf der tiefen menschlichen Erkenntnis beruht, dass Menschen dann den positivsten Einfluss auf ihr Umfeld haben können, wenn sie sich am wohlsten fühlen.

Die neue visuelle Gestaltung von MitoQ basiert auf der Idee, dass kleine Veränderungen einen signifikanten und positiven Effekt auf die allgemeine Gesundheit, das Leben und die Gemeinschaft haben können. Die "Kraft der kleinen Schritte" war die Idee, die alles an der neuen Marke von MitoQ beeinflusste, einschließlich der von Zellen inspirierten Verpackung, Bilder, Illustrationen, Animationen, Sprache und einem Logo, das ein Zelluniversum darstellt, welches im Herzen durch das kleine Molekül von MitoQ optimiert wird. Das Markenversprechen lautet im Wesentlichen "Small can be big": Kleine Dinge können eine große Wirkung haben.

"Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte und im weiteren Wachstum unseres Unternehmens. MitoQ ist nicht nur ein angesehenes, innovatives Unternehmen, das in der aufstrebenden Kategorie der Zellgesundheit Pionierarbeit leistet, sondern wir sind auch eine unterstützende und loyale Gemeinschaft gesundheitsbewusster Menschen, die sich dafür einsetzen, die Welt um uns herum positiv zu beeinflussen", so John Marshall, Chief Marketing Officer von MitoQ. "Dieses Projekt war eine intensive und lohnende Aufgabe und eine Herzensangelegenheit für die gesamte Handelsorganisation. Wir sind unseren strategischen Partnern, externen und internen Beratern, dem MitoQ-Team und den Millionen von Kunden auf der ganzen Welt unglaublich dankbar, dass sie uns mit ihrem durchdachten, unschätzbaren Feedback und ihrer Sichtweise bei der Entwicklung dieser erneuerten, dynamischen Marke unterstützt haben. Wir freuen uns auf die Markteinführung und darauf, dieses neue Markenerlebnis in den kommenden Monaten mit unseren Kunden in verschiedenen Regionen der Welt zu teilen."

MitoQ ist ein mehrfach patentiertes, fortschrittliches antioxidatives Molekül, das die Mitochondrien der Zellen gezielt unterstützt. Die Mitochondrien liefern etwa 90 der Energie, die der menschliche Körper zum Funktionieren benötigt. Als Nebenprodukt dieses Energieproduktionsprozesses erzeugen die Mitochondrien jedoch auch freie Radikale, und mit zunehmendem Alter (in Verbindung mit anderen externen und umweltbedingten Stressfaktoren) verliert der Körper seine natürliche Widerstandskraft gegen deren Verbreitung. MitoQ ist biologisch so konzipiert, dass es tief in die Zellen aufgenommen wird, wo es freie Radikale neutralisieren kann, um Zellstress zu bekämpfen, was zu mehr Energie, schnellerer Erholung bei körperlicher Betätigung, Unterstützung des Immunsystems, besserer Konzentration und insgesamt optimierter Gesundheit führt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mitoQ.com.

MitoQ ist weltweit über die Website der Marke (www.mitoQ.com) und über Amazon.com erhältlich.

Über MitoQ

MitoQ ist ein neuseeländisches Unternehmen für Zellgesundheit und Erfinder eines fortschrittlichen Moleküls, das klinisch nachweislich die Gesundheit der Zellen fördert. Der einzigartige Inhaltsstoff von MitoQ wurde in den 1990er Jahren an der Universität von Otago entwickelt und ist in einer Reihe von Zellprodukten erhältlich, die entwickelt wurden, um die Gesundheit und die Ambitionen der Menschen zu fördern. Der potenzielle Nutzen von MitoQ für die Gesundheit war Gegenstand von 12 klinischen Studien und mehr als 600 unabhängigen Forschungsarbeiten, die unter anderem von der Harvard Medical School, der UCLA und der University of Cambridge veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hält weltweit 60 Patente. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie unter www.mitoQ.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005267/de/

Contacts:

Adrienne Kemp für MitoQ (USA)

adriennekemppr@gmail.com

+1 949-922-0801



Ansprechpartner (NZL)

Liz Hancock

Head of Brand and Communication

Lhancock@mitoq.com

+64 21 589 200



Ansprechpartner (China)

Jess Yip

Head of Brand, China

Jyip@mitoq.com

+64 21 022 35555