So sehr die Experten es für richtig halten, dass soziale Härten, die durch die Inflation und die hohen Energiepreise entstehen, abgefedert werden, so scharf ist ihre Kritik: Würden Hilfen gewährt, "treibt das zusätzlich die Inflation und torpediert den wichtigen Lenkungseffekt höherer Energiepreise". Die Pläne sind also kontraproduktiv, weil sie die Probleme einkommensschwacher Haushalte und die gesamtwirtschaftlichen Kosten sogar noch erhöhen. Die Ampel ist deshalb gut beraten, das Gutachten der Ökonomen aufmerksam zu lesen und es nicht einfach wegzustellen.Denn es enthält weitere wichtige Hinweise. Etwa zu den geplanten 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und dem Energie- und Klimafonds: Wer solche zusätzlichen Ausgaben plane, müsse auch sagen, wo er denn weniger ausgeben wolle. Oder zu der üppigen Rentenanhebung, die das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. So sehr man den Rentnern den Zuschlag angesichts der Inflation gönnt, erhöht er doch den demografischen Druck auf die Rentenkasse.