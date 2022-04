KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Die Generalversammlung unterstützt den Zusammenschluss der Komax Holding AG und der Schleuniger AG



13.04.2022 / 20:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Dierikon, 13. April 2022 Medienmitteilung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2022 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie hiessen unter anderem die Schaffung von genehmigtem Kapital gut, das zur Umsetzung des Zusammenschlusses von Komax und Schleuniger benötigt wird. Zudem stimmten sie für die Aufhebung der bisherigen Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 15% und wählten Dr. Jürg Werner neu in den Verwaltungsrat - dies unter der Bedingung, dass der Zusammenschluss vollzogen wird. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt und genehmigten eine Dividende von CHF 4.50 pro Aktie. An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 294 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 56.8% des Aktienkapitals vertreten. Verwaltungsratspräsident Beat Kälin bezeichnete in seinen einleitenden Worten die Generalversammlung 2022 als historisch, da die Aktionärinnen und Aktionäre über «ein neues Kapitel in der Firmengeschichte von Komax» abstimmen konnten: mit der Abstimmung zur Schaffung von genehmigtem Kapital zur Ausgabe von 1'283'333 neuen Aktien. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten diesem Antrag mit über 95% zu. Damit ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zum Zusammenschluss von Komax und Schleuniger erreicht worden. Nun fehlt noch die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden, die im dritten Quartal 2022 erwartet wird. Danach können die 1'283'333 neuen Aktien der Komax Holding AG geschaffen und im Austausch gegen die Schleuniger-Aktien der Metall Zug AG zugeteilt werden. Diese wird danach 25% an der Komax Holding AG halten. Wenn der Zusammenschluss vollzogen wird, werden zwei weitere Anträge umgesetzt, zu denen die Aktionärinnen und Aktionäre ja gesagt haben: Dr. Jürg Werner wird als Vertreter der Metall Zug AG Mitglied des Verwaltungsrats und die bisherige Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 15% wird aufgehoben. Dadurch stärkt Komax ihre Corporate Governance und wird dem Grundsatz «one share, one vote» gerecht. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten auch die beantragte Dividende von CHF 4.50 pro Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 57.0% entspricht. Ex-Datum ist Dienstag, 19. April 2022 und die Auszahlung der Dividende erfolgt am Donnerstag, 21. April 2022. Zudem haben sie alle sechs Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Mariel Hoch und Roland Siegwart. In den Vergütungsausschuss haben die Aktionärinnen und Aktionäre Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich. Medienmitteilung (PDF) Kontakt

