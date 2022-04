Der auf Basis der Casper-Blockchain betriebene Marktplatz ermöglicht Experten und Liebhabern den Handel mit hochwertigen Whiskyfässern

CasperLabs, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Lösungen, und dessen Partner Metacask, ein führender Marktplatz für Spirituosen, der mit Hilfe der Blockchain-Technologie den Investmentmarkt für hochwertige Whiskyfässer modernisiert, haben den NFT-Marktplatz (Non-Fungible Token) von Metacask auf der Casper-Blockchain gestartet. Der auf der Blockchain basierende Marktplatz ermöglicht es allen Verbrauchern, die am Kauf, Verkauf und Sammeln ihrer eigenen Luxus-Whiskyfässer interessiert sind, auf einfache Weise Fässer-NFTs zu halten, um deren Wert zu erhöhen und sämtliche Flaschen aus dem Fass physisch entgegenzunehmen.

"Für Whiskyliebhaber und Hobbysammler ist der Kauf und Verkauf von Whiskyfässern mit der Blockchain-Technologie viel einfacher und sicherer als mit den älteren, umständlicheren Methoden, aber nicht alle Blockchain-Netzwerke und -Organisationen sind gleich", sagte Nim Siriwardana, Mitbegründer von Metacask. "Wir haben uns für CasperLabs als unseren Blockchain-Partner entschieden, da sie ihre Lösungen auf der Casper-Blockchain aufbauen, die für hervorragende Sicherheitsstandards, Performance, Skalierbarkeit für Unternehmen, operative Kosten und Energieeffizienz bekannt ist."

"Wie der Whisky-Marktplatz von Metacask gezeigt hat, gehen geschäftliche Einsatzmöglichkeiten von NFTs weit über die bekannten Anwendungsfälle des Kaufs digitaler Kunst, Sammlerstücke und Musik hinaus", sagte Mrinal Manohar, CEO und Mitbegründer von CasperLabs. "Unternehmen können die NFT-Technologie von Casper nutzen, um beliebige physische Gegenstände zu identifizieren, nachzuverfolgen und deren Eigentumsrechte nachzuweisen und sie an die Blockchain zu koppeln. Diese Fähigkeit ist von unschätzbarem Wert für die Nachverfolgung von Gegenständen in der Lieferkette, den Schutz von geistigem Eigentum und Patenten, die Authentifizierung von wertvollen Wertgegenständen und vieles mehr."

Als weltweit erster NFT-Marktplatz für Whiskyfässer wird die Metacask-Plattform den Verkauf und die Eigentümerschaft von Whiskyfässern mittels Herkunftsnachweis, Tracking, Authentifizierung und Bewertung im Zeitablauf modernisieren. Die auf der Blockchain basierende Plattform ermöglicht im Vergleich zu den vorherrschenden manuellen Prozessen für den Whisky-Verkauf erhebliche betriebliche Effizienzsteigerungen und setzt darüber hinaus außergewöhnliche Sicherheitsstandards, einschließlich der obligatorischen KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Kontrollen. KYC-Funktionen sind für die genaue Überprüfung der Identitäten von Marktplatznutzern und die Vermeidung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten sowie für den Schutz der Nutzerdaten von entscheidender Bedeutung.

Das Team von CasperLabs hat bei der Entwicklung der Smart Contracts für das Minting der Whisky-NFTs sowie beim KYC-Prozess und den Auktionsmechanismen für die Metacask-Plattform mitgewirkt. Metacask wird von der Partnerschaft von CasperLabs mit Civic profitieren, einem führenden Innovationsunternehmen für digitale Identitätslösungen, das Civic Pass auf der Casper Blockchain lanciert hat. Mit Civic Pass können dApps, die mit Casper entwickelt wurden, ihre KYC-Anforderungen erfüllen. Metacask wird die Identitäts- und Altersüberprüfungsprozesse von Civic Pass einsetzen, um zu ermitteln, ob die Teilnehmer ihre Anforderungen erfüllen.

Metacask wird außerdem in der Lage sein, die Vorteile der veränderlichen NFTs zu nutzen, die auf der Casper-Blockchain verfügbar sind. Während der Alterung eines Whiskyfasses muss der Whiskyhersteller regelmäßig den Zustand des Fasses überprüfen. Da Casper NFTs veränderbar sind und nicht wie bei anderen Blockchain-Netzwerken unveränderlich, kann der Whiskyhersteller die Metadaten der NFTs anhand des Zustands des Fasses aktualisieren, um den Inhaber der NFTs über den Zustand der Spirituose zu informieren.

Die Fässer selbst werden dauerhaft in Schottland in von der Her Majesty's Revenue Customs regulierten Einrichtungen gelagert. Die Fässer werden von den Einrichtungen überwacht und können jederzeit gegen eine Gebühr wieder abgefüllt werden. Der Eigentümer eines tokenisierten Fasses kann die Auslieferung von Flaschen aus seinem Fass anfordern.

Metacask startete seinen NFT-Marktplatz am 5. April 2022 mit einer ersten Auktionsreihe von 11 Fass-NFTs aus der Entstehungskollektion der Plattform namens Vanishing Spirits. Eines der Fässer wurde bereits für 9.000 USD verkauft. Bei den ersten 10 Fässern, die zur Versteigerung freigegeben wurden, handelt es sich um eine Auswahl von Fässern aus den wichtigsten Produktionsgebieten Schottlands. Das 11. Fass wird bekannt gegeben, wenn der Token für eine spezielle Live-Auktion später in diesem Jahr gemintet wird.

Verbraucher, die sich für den NFT-Marktplatz für Whiskyfässer von Metacask registrieren lassen möchten, sollten die Website von Metacask besuchen.

Besuchen Sie den CasperLabs Blog, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, die CasperLabs mit Hilfe der Blockchain für zukunftsfähige Unternehmen erschließt.

Über CasperLabs

CasperLabs, ein führendes Blockchain-Softwareunternehmen für den Unternehmensmarkt, gestaltet die Blockchain für Unternehmen mit einer zukunftssicheren Lösung neu. Das Unternehmen bietet zudem Entwicklungs-, Support- und Beratungsdienste für Organisationen, die auf dem Casper-Netzwerk aufbauen. CasperLabs setzt sich für die nächste Welle der Blockchain-Einführung in Unternehmen ein und bietet Entwicklern ein zuverlässiges und sicheres Rahmenwerk für den Aufbau privater, öffentlicher und hybrider Blockchain-Anwendungen. Das Team verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der Unternehmenstechnologie und kann auf insgesamt 100 Jahre Unternehmenserfahrung zurückblicken, die es unter anderem bei Google, Adobe, AWS, Dropbox und Microsoft gesammelt hat. Mehr erfahren Sie unter https://casperlabs.io/.

Über Metacask

Metacask ist der führende NFT-Marktplatz für den Verkauf von Whiskyfässern. Die Metacask-Plattform wurde von einem Team renommierter Whisky-Broker und Technologieexperten für digitale Assets entwickelt und hat sich zum Ziel gesetzt, den Verkauf und den Besitz von Whiskyfässern mit Hilfe von NFTs zu modernisieren, die an das physische Produkt gekoppelt sind. Diese NFTs dienen als eine Art digitale Urkunde mit völliger Transparenz nicht nur in Bezug auf den Besitz und die Herkunft, sondern auch im Hinblick auf die Preisfindung.

Erfahren Sie mehr über Metacask: metacask.com.

