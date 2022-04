Die neue "Fuel Cycle"-Integration versetzt Organisationen in die Lage, mehr Kontext über ihre bekannten Community-Mitglieder zu erfassen

UserTesting (NYSE: USER), ein führendes Unternehmen im Bereich videobasierter menschlicher Erkenntnisse, gab heute im Rahmen der vierteljährlichen Produktveröffentlichung des Unternehmens neue Funktionen bekannt, die Unternehmen bei der Gewinnung menschlicher Erkenntnisse helfen, die speziell auf ihre Geschäftsabläufe zugeschnitten sind. Unternehmen können ab sofort interessante und relevante Ergebnisse anhand ihrer eigenen, unternehmenseigenen Terminologie identifizieren und anpassen. UserTesting hat zudem das Nutzungsmanagement für Arbeitsbereiche eingeführt, wodurch die Planung und gemeinsame Nutzung von Testkapazitäten in der gesamten Organisation vereinfacht wird. Und nicht zuletzt bietet UserTesting Teams, die Feedback von ihren "Fuel Cycle"-Community-Mitgliedern einholen möchten, jetzt die Möglichkeit, Tests für diese Zielgruppen direkt über die UserTesting Human Insight Platform zu starten.

Neue Funktionen in dieser Produktversion:

Anpassung automatisch generierter Erkenntnisse

Die Anpassung von Erkenntnissen durch UserTesting bietet Kunden die Möglichkeit, Feedback zu automatisch generierten, intelligenten Erkenntnissen zu geben, indem sie ihre eigene individuelle Terminologie einbringen. Diese Erkenntnisse basieren auf maschinellem Lernen und helfen dabei, Absichten, Stimmungen, Schlüsselwörter und andere entscheidende Momente in einem Video zu erkennen. Die Anpassungen werden dauerhaft beibehalten und auf zukünftige Tests mit ähnlichen Erfahrungen angewendet, um eine gemeinsame Sprache für die Erkenntnisse im gesamten Unternehmen zu schaffen. So lassen sich die wichtigsten Momente schneller und einfacher identifizieren, und die Analyse nach dem Test wird effizienter.

Neue Integration mit Fuel Cycle

UserTesting bietet Unternehmen mit der neuen "Fuel Cycle"-Integration jetzt noch mehr Möglichkeiten, ihre eigenen Kunden-Communities zu erreichen. Mit dieser Integration können Unternehmen ihre eigenen Kunden, die bereits in den "Fuel Cycle"-Communities aktiv sind, effizienter erreichen und Feedback von ihnen erhalten. Benutzer können Tests von der UserTesting Human Insight Platform direkt an die Mitglieder der "Fuel Cycle"-Community weitergeben und so auf einfache und effiziente Weise Feedback von diesen Zielgruppen einholen.

Nutzungsmanagement für Arbeitsbereiche

Mit dem Nutzungsmanagement für Arbeitsbereiche können Organisationen ihre Testkapazitäten im gesamten Unternehmen einfacher und effizienter managen. Kunden haben nun die Möglichkeit, die Nutzung der UserTesting Human Insight Platform auf neue Abteilungen, Gruppen und Geschäftsbereiche auszuweiten und dabei gleichzeitig die Testkapazität effektiv zu managen.

"UserTesting entwickelt seine Plattform kontinuierlich mit dem Ziel weiter, die Erfassung, den Zugriff und die Auswertung von Kundeninformationen für Unternehmen effizienter zu gestalten", sagt Kaj van de Loo, CTO bei UserTesting. "Je einfacher wir es den Unternehmen machen können, solche Erkenntnisse zu gewinnen, desto größer wird die Intuition, die sie für ihre Kunden entwickeln können und die Unternehmen, die verstehen, was das Verhalten ihrer Kunden antreibt, werden die Marktführer sein."

Über UserTesting

UserTesting (NYSE: USER) hat die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse von Kunden erhalten, mit schnellem Opt-in-Feedback und Technologie zur Erfassung von Erfahrungen grundlegend verändert. Die UserTesting Human Insight Platform greift auf unser globales Netzwerk von echten Menschen zu und generiert Videoaufzeichnungen von Erfahrungen, sodass jeder in einer Organisation direkt Fragen stellen und hören kann, was Benutzer sagen, sieht, was sie meinen, und versteht, wie es tatsächlich ist, ein Kunde zu sein. Im Gegensatz zu Ansätzen, die das Benutzerverhalten verfolgen und dann versuchen, daraus abzuleiten, was dieses Verhalten bedeutet, minimiert UserTesting das Rätselraten und erweckt Daten zur Kundenerfahrung mit menschlichen Erkenntnissen zum Leben. UserTesting hat mehr als 2.300 Kunden, darunter mehr als die Hälfte der 100 wertvollsten Marken der Welt laut Forbes. UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Mehr erfahren Sie unter www.usertesting.com.

