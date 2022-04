Das Management Committee von I Squared Capital freut sich, die Verstärkung unseres globalen Teams durch zwei dynamische Branchenveteranen bekannt zu geben. Damian Darragh tritt in unser Unternehmen ein als Fondspartner für die ISQ Global Infrastructure Equity Funds mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und der Energiewende in den USA und Europa und erhöht somit die Gesamtzahl der I Squared Capital Partner auf zwölf. Tito Vidaurri wird als Senior Policy Advisor tätig sein und sich auf mexikanische Investitionsmöglichkeiten und Lateinamerika konzentrieren.

Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner von I Squared Capital, erklärte: "Der weitere Ausbau unserer Plattform und unseres Teams ist ein spannender Zeitpunkt in der Geschichte von I Squared Capital. Wir sind sehr erfreut, Damian Darragh und Tito Vidaurri in unserem Team begrüßen zu können und streben nun danach, einzigartige Möglichkeiten für die Regionen und Sektoren zu identifizieren. Damian Darragh wird wesentlich für die Unterstützung des Energiewandels sein, und Tito Vidaurri wird Verantworung für die Abdeckung von Mexiko und Lateinamerika übernehmen. Ich kenne beide sehr gut und habe viele Jahre lang mit ihnen zusammengearbeitet und kann mir daher keine besseren Mitarbeiter für diese wichtigen Rollen vorstellen."

Mit seiner mehr als 25-jährigen Erfahrung sowohl in Führungsrollen im Fondsbereich als auch in Portfoliounternehmen verfügt Damian Darragh über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im Energie-, Abfallmanagement- und Transportsektor mit besonderem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und der Energiewende. Er entwickelte im Verlauf seiner Karriere vier Energieversorgungsunternehmen: Infinis und Conrad Energy in Großbritannien, RTR in Italien und Everpower in den USA mit einem Gesamtunternehmenswert von mehr als 5 Mrd. US-Dollar. Diese Unternehmen schufen mithilfe von Windparks, Solar-Photovoltaikzellen, Wasserkraft, Deponiegas, Spitzenlastkesseln und Batteriespeicherkraftwerken starke Marktpositionen. Damian Darragh hat bereits im Verlauf der letzten sechs Jahre Seite an Seite mit dem Team von I Squared Capital gearbeitet etwa beim Erwerb von Viridian (heute bekannt als Energia) und der Einführung von Conrad Energy als neue Infrastrukturplattform, um unverzichtbare, schnell verfügbare und hochflexible Stromerzeugungskapazität für das Stromnetz in Großbritannien bereitzustellen.

Die Karriere von Tito Vidaurri umspannt nahezu vierzig Jahre im mexikanischen Finanzministerium, wo er als stellvertretender Direktor des Ressorts für Finanzplanung mit mehreren Verhandlungen über die Auslandsverschuldung des Landes betraut wurde. Im Verlauf der Jahre bekleidete er unterschiedliche Führungspositionen, darunter die Leitung der Morgan Stanley's Northern Latin America Investmentbanking Group (LatAm), und war Chairman of the Board und CEO der Deutschen Bank Mexico und später auch Chairman of the Board und CEO der Bank of America sowie von Merrill Lynch in Mexiko. Vor Kurzem war er als Mexico Country Head for EIG Global Energy Partners mit einer Vielzahl an Investitionsprojekten betraut, darunter mehrere regenerative Stromprojekte des Landes. Darüber hinaus ist er unabhängiges Board-Mitglied von Invex Controladora, einer führenden Finanzgruppe in Mexiko.

In seinem zehnten Jubiläumsjahr verwaltet I Squared bereits Vermögenswerte von mehr als 34 Mrd. US-Dollar. Mit diesem Wachstum geht die Notwendigkeit zusätzlicher Ressourcen für das Unternehmen einher. Im Verlauf der letzten sechs Monate traten 19 Fachkräfte in unser Unternehmen ein, darunter zehn in das Investment-Team und neun im Rahmen anderer Funktionen. Im Verlauf des Jahres 2022 und darüber hinaus sind wir nun bestrebt, uns durch signifikante Ressourcen zu verstärken, darunter auch Anlagespezialisten in den USA, Lateinamerika, Europa und Asien sowie im Rahmen der Kredit- und InfraTech-Plattformen.

Über I Squared Capital I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 34 Milliarden US-Dollar, der sich auf Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Energie, Verkehr und soziale Infrastruktur in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Miami hat Niederlassungen in Hongkong, London, Neu-Delhi, Singapur und Taipeh.

