ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt, gab heute bekannt, dass Bryan, Garnier Co, eine führende Investmentbank mit Schwerpunkt auf Wachstumsunternehmen, die Analyse-Coverage von ONWARD mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 17,00 je Aktie aufgenommen hat. Dies ist ein Aufschlag von 124 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 7,60 Euro am 12. April 2022.

Der Initiation Report wurde am 13. April 2022 veröffentlicht. Bryan Garnier gesellt sich zu zwei anderen Banken, deren Analysten ONWARD beobachten und beide Kaufempfehlungen mit einem Kursziel von 15,31 Euro bzw. 14,50 Euro abgeben.

"Der Beginn des Coverage durch Bryan Garnier mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 17,00 Euro Preis spiegelt ihr Vertrauen in unsere Zukunftsaussichten wider", so Dave Marver, Chief Executive Officer von ONWARD. "Ihr Analyseteam hat das große Marktpotenzial erkannt, das sich mit unserer einzigartigen, wissenschaftlich fundierten und durch ein umfangreiches IP-Portfolio geschützten Technologie erschließen lässt."

Weitere Informationen über die ARC-Therapie von ONWARD und seine Unternehmensvision, die Beweglichkeit, Unabhängigkeit und Gesundheit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen, finden Sie unter ONWD.com.

Über Bryan Garnier

Bryan, Garnier Co ist eine europäische, wachstumsorientierte Full-Service-Investmentbank, die 1996 gegründet wurde. Zu ihrem Spektrum an Dienstleistungen gehören Aktienanalysen, Verkauf und Handel, private und öffentliche Kapitalaufnahmen sowie Fusionen und Übernahmen für wachstumsorientierte Unternehmen und deren Investoren. Ihr Schwerpunkt liegt auf den wichtigsten Wachstumssektoren der Wirtschaft, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen. Bryan, Garnier Co ist ein vollständig registrierter Broker-Händler, der von der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen ist und reguliert wird. Bryan, Garnier Co unterhält seinen Hauptsitz in London und weitere Niederlassungen in Paris, München, Stockholm, Oslo und Reykjavik sowie New York und Palo Alto. Die Firma ist am London Stock Exchange notiert.

Über ONWARD

ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung der Bewegung, Unabhängigkeit und Gesundheit von Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt. Die Arbeit von ONWARD baut auf mehr als einem Jahrzehnt Grundlagenforschung und präklinischer Forschung auf, die in den weltweit führenden neurowissenschaftlichen Laboratorien durchgeführt wird. Die ARC-Therapie von ONWARD, die über implantierbare (ARCIM) oder externe (ARCEX) Systeme angewandt werden kann, bewirkt eine zielgerichtete, programmierte Stimulation des Rückenmarks, um Bewegungen und andere Funktionen bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen, sodass die Lebensqualität der Betroffenen verbessert wird. ONWARD hat von der FDA für drei Geräte den Status "Breakthrough Device Designation" (Kennzeichnung als bahnbrechendes Gerät) erhalten, darunter ARCIM und ARCEX. Für die erste zulassungsrelevante FDA-Studie des Unternehmens mit dem Namen Up-LIFT wurde im Dezember 2021 die weltweite Aufnahme von 65 Probanden abgeschlossen.

Der Hauptsitz von ONWARD befindet sich am High Tech Campus in Eindhoven (Niederlande). Das Unternehmen unterhält ein größeres Team in Lausanne (Schweiz) und stärkt zunehmend seine Präsenz in den USA mit seiner Niederlassung in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter ONWD.com. Unseren Finanzkalender 2022 finden Sie unter IR.ONWD.com.

