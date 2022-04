Bielefeld. (ots) -



In den Augen des früheren SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans schafft die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den ukrainischen Präsidenten Selensky "unnötige Hürden" und sei "Affront gegenüber dem deutschen Staatsoberhaupt". Ein "Nicht-Willkommen-heißen" sei ein Schritt, dessen Folgen man auch in Zeiten höchster Anspannung mitdenken müsse, sagte Walter-Borjans der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Donnerstagausgabe). Trotz der Hürden bleibe aber der "unkomplizierte direkte" Austausch wichtig. "Ob der Bundeskanzler die Ukraine in nächster Zeit besuchen wird, wird er ganz sicher in engem Austausch mit dem Bundespräsidenten entscheiden", so Walter-Borjans. Er kenne Scholz und Steinmeier als sehr besonnene Persönlichkeiten - "auch im Umgang mit einer unbesonnenen Aktion".



Pressekontakt:



Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5196835

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de