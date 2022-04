FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. April



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 SWE: LM Ericsson, Q1-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen Q1/22 und 03/22 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Insolvenzen 01/22 und Trendindikator 03/22

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 02/22 08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/22

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa spricht vor gemeinsamer Frühjahrstagung mit der Weltbank 16:00 USA: Lagerbestände 02/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über eine Beschwerde der Berliner NPD wegen der Bundestagswahl 2017

11:30 DEU: Pk zur Zwischenbilanz für Batteriezug von Alstom und Deutscher Bahn u.a. mit dem Konzernbevollmächtigten der DB für Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, dem parlamentarischen Staatssekretär und Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Theurer (FDP), und dem Präsidenten der DACH-Region bei Alstom, Müslüm Yakisan

HINWEIS

DNK/NOR: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

