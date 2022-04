NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Quartalszahlen von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Seine Schätzungen für die Container-Reederei lägen über den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten insgesamt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen von Investoren könnten allerdings schon näher an seinen Schätzungen liegen. Für die Aktie sehe er daher nach der Dividendenzahlung gegen Ende Mai Risiken./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 00:15 / BST





ISIN: DE000HLAG475

