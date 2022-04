München (ots) -- Bereits ab 15 Euro im Monat surfen und TV-Sender in HD-Qualität empfangen- Bundesweit bieten 33 Internetprovider TV-Optionen für ihre Tarife an- Bei CHECK24 mehr als 2.500 Tarife von über 350 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichenMit einem sogenannten Triple-Play-Tarif (https://www.check24.de/dsl/internet-fernsehen/) empfangen Verbraucher*innen auch Fernsehprogramme über ihren Internetanschluss. Eine solche Kombination aus Internet, Telefon und TV-Empfang gibt es bereits ab durchschnittlich rund 15 Euro pro Monat. Bundesweit bieten 33 Internetprovider solche Tarife an, darunter viele kleinere lokale Anbieter.Triple-Play-Tarife bieten häufig eine große Anzahl an TV-Sendern, viele davon in HD-Qualität. Einige Provider bieten ihren Kund*innen eine eigene Mediathek mit Filmen und Serien an. Außerdem haben viele Anbieter eine eigene App im Angebot, die es Kund*innen erlaubt, auch von unterwegs auf das TV-Programm und die Mediatheken zuzugreifen. Häufig können weitere Streaminganbieter oder TV-Pakete mit internationalen Sendern kostenpflichtig dazu gebucht werden."Eine aktuelle Studie zeigt, dass das Internet in Deutschland mittlerweile der meistgenutzte TV-Empfangsweg ist", sagt Dr. Markus Schramm, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Deshalb haben wir den Umfang in unserem Tarifvergleich in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut. Nun sehen Verbraucher*innen sofort, wie viele Sender, welche Hardware und welche Specials, wie z. B. Mediatheken, eine App oder Streaminganbieter enthalten sind."Bei CHECK24 mehr als 2.500 Tarife von über 350 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher*innen erhalten einen umfassenden Überblick über gut 2.500 Tarife von mehr als 350 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Mit einem Anbieterwechsel über CHECK24 können Kund*innen ihren Speed verdoppeln und gleichzeitig die monatlichen Kosten halbieren.Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwechsel senkt Preis für InternetzugangKund*innen, die Fragen zu ihrem Internettarif haben, erhalten bei CHECK24 eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater*innen sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Internetverträge sehen und verwalten Kund*innen im Haushaltscenter.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5196857