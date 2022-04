The following instruments on XETRA do have their first trading 14.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.04.2022Aktien1 GB00BKPH9N11 Aura Renewable Acquisitions PLC2 US23292E1082 DiDi Global Inc. ADR3 CA2692761018 EV Technology Group Ltd.4 US64050X1028 Neometals Ltd. ADR5 US12620R1059 CNP Assurances S.A. ADR6 US12636Q1094 COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. ADR7 US22357Q1058 Covivio S.A. ADR8 US2796551040 Edenred S.A. ADR9 US2824921074 Eiffage S.A. ADR10 US34387C1053 Fluidra S.A. ADR11 US3444153023 Fomento de Construcciones y Contratas S.A. ADR12 US36829U1060 Gaztransport Technigaz ADR13 US37428N1054 Getlink SE ADR14 US3984382008 Grifols S.A. ADR15 US45248D1081 IMERYS S.A. ADR16 US47215K1079 JCDecaux S.A. ADR17 US58448Y1038 Mediaset España Comunicacion S.A. ADR18 US59044P1084 Mersen S.A. ADR19 US74738G1085 Quadient S.A. ADR20 SE0017768658 Renewable Ventures Nordic AB21 US0003041052 AAC Technologies Holdings Inc. ADR22 US00080Q1058 ABN AMRO Bank N.V. ADR23 US00444E1038 Acerinox S.A. ADR24 US2732021017 East Japan Railway Co. ADR25 US45069P1075 ITV PLC ADR26 US48241F1049 KBC Groep N.V. ADR27 US69367U1051 PT Bank Mandiri [Persero] TBK ADR28 US98877X1019 Z Holdings Corp. ADR29 US98979H3012 Zosano Pharma Corp.30 CA28474P2017 Electra Battery Materials Corp.31 CA3024371088 Fandifi Technology Corp.Anleihen/ETF/ETP1 FR0014009OK5 SAS Nerval2 US023135CG91 Amazon.com Inc.3 US023135CF19 Amazon.com Inc.4 US24422EWE57 John Deere Capital Corp.5 US023135CD60 Amazon.com Inc.6 US023135CE44 Amazon.com Inc.7 DE000DD5AZ07 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 DE000A3MQS49 Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.9 DE000LB2BR55 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BR63 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BRC7 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BRD5 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BRE3 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2BRG8 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB2BRJ2 Landesbank Baden-Württemberg16 DE000NLB3XJ4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 DE000NLB3W60 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-18 DE000NLB3W45 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 XS2469466390 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG20 GB00BMZPQ499 William John (HV) PLC21 US023135CK04 Amazon.com Inc.22 USQ3919KAQ42 FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.23 USQ3919KAP68 FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.24 US836205BE37 South Africa, Republic of25 US023135CH74 Amazon.com Inc.26 US023135CJ31 Amazon.com Inc.27 US49271VAP58 Keurig Dr Pepper Inc.28 DE000HLB7242 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB7275 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HLB7259 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB71X8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 US836205BC70 South Africa, Republic of33 US298785JS67 European Investment Bank (EIB)34 CH1166151964 Akademiska Hus AB35 SE0017767346 Cabonline Group Holding AB36 DE000DD5AZZ4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank37 DE000LB2BRF0 Landesbank Baden-Württemberg38 DE000NLB3W78 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-39 CH1174335765 SpareBank 1 Boligkreditt AS40 US91282CEH07 United States of America41 SE0016609903 VEF AB42 DE000DK05AB5 DekaBank Deutsche Girozentrale43 DE000HLB72Y4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale44 IE000RN036E0 First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF45 IE000XFORJ80 HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF46 IE000FNVOB27 HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF47 IE0000MMQ5M5 Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF48 LU2376679564 Xtrackers DAX UCITS ETF49 LU2376679564 Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF50 IE00BK5BZR99 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities51 IE00BK5BZV36 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities52 XS2297550217 Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities53 IE00BK5C1B80 Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities54 IE00BK5BZS07 Leverage Shares 3x Apple ETP Securities55 IE00BKT6ZH01 Leverage Shares -1x Tesla ETP Securities56 IE00BK5BZQ82 Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities57 IE00BK5BZX59 Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities58 XS2337090422 Leverage Shares 3x AMD ETP Securities59 XS2337085851 Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities60 IE00BD09ZV33 Leverage Shares 2x Visa ETP Securities61 XS2337089846 Leverage Shares -1x Short Peloton ETP Securities62 XS2337090265 Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities63 XS2335553801 Leverage Shares 3x Disney ETP Securities64 XS2336361345 Leverage Shares 3x Plug Power ETP Securities65 XS2297551371 Leverage Shares 3x Boeing ETP Securities66 IE00BKT66K01 Leverage Shares 2x Micron Technology ETP Securities67 XS2336344762 Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities68 XS2297552262 Leverage Shares 3x Square ETP Securities69 IE00BK5BZT14 Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities70 XS2336362079 Leverage Shares -1x Short Plug Power ETP Securities71 XS2337090778 Leverage Shares 3x Twitter ETP Securities72 XS2399366108 Leverage Shares -3x Short Moderna (MRNA) ETP Securities73 XS2297552932 Leverage Shares -1x Short Square ETP Securities74 XS2337086669 Leverage Shares -1x Short Palantir ETP Securities75 IE00BKT66R79 Leverage Shares -1x Uber ETP Securities76 XS2336345223 Leverage Shares -1x Short Airbnb ETP Securities77 XS2297550308 Leverage Shares -1x Short PayPal ETP Securities78 IE00BKTWZ782 Leverage Shares -1x Netflix ETP Securities79 IE00BKT66N32 Leverage Shares -1x Twitter ETP Securities80 XS2399369110 Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETP Securities81 IE00BKT66Q62 Leverage Shares -1x Advanced Micro Devices ETP Securities82 XS2337085422 Leverage Shares -1x Short Disney ETP Securities83 IE00BKTWZ675 Leverage Shares -1x Facebook ETP Securities84 IE00BKTW5674 Leverage Shares -1x NVIDIA ETP Securities85 IE00BKTW9M13 Leverage Shares -1x Microsoft ETP Securities86 IE00BKTW9N20 Leverage Shares -1x Alphabet ETP Securities87 XS2337092550 Leverage Shares 3x UBER ETP Securities88 XS2399367254 Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities89 IE00BK5BZW43 Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities90 IE00BKT66P55 Leverage Shares -1x Micron Technology ETP Securities91 IE00BKTWZ451 Leverage Shares -1x Apple ETP Securities92 XS2399367411 Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) ETP Securities93 IE00BKTWZ568 Leverage Shares -1x Salesforce.Com ETP Securities94 XS2297551454 Leverage Shares -1x Short Boeing ETP Securities95 IE00BKT66S86 Leverage Shares -1x Amazon ETP Securities96 XS2399365639 Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities97 XS2399366280 Leverage Shares 3x Long Airbus (AIR.PA) ETP Securities98 XS2399367171 Leverage Shares -3x Short Airbus (AIR.PA) ETP Securities