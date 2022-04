Der SaaS-Anbieter für Location-based Marketing, beaconsmind AG, hat heute ein duales Listing in der Frankfurter Börse im Wachstumgssegment Scale aufgenommen. 13. April 2022. beaconsmind AG (CH0451123589) notiert seit heute im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Preis der Aktie lag bei 12,00 Euro. Das Unternehmen ist bereits an der Euronext Paris gelistet, die Aktien sind durch die Zweitnotierung auch an der Frankfurter Börse handelbar. Begleitet wurde der Börsengang von Hauck ...

