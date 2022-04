Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hält an seiner Jahresprognose fest. Wegen der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile ist aber laut Unternehmensangaben nun nur noch das Erreichen des unteren Endes des Prognosebandes zu erwarten. DRÄGERWERK geht von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 5 und 9 % und einer Ebit-Rendite (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) zwischen 1 und 4 % aus.



Im ersten Quartal sank der Umsatz von 792,1 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 649,5 Mio. Euro. Hauptgrund hierfür war die deutlich geringere Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken. Das Ebit lag im ersten Quartal 2022 bei rund minus 35 Mio. Euro (Q1 2021: plus 128,9 Mio. Euro).



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



