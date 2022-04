Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF),ein wachstumsstarker Hersteller von gedruckten e-Paper-Displays, gab heute die Ernennung von Ramin Heydarpour zum Chief Executive Officer und von Dr. Inês Henriques zum Chief Operating Officer bekannt.

Heydarpours Erfahrung in der Produktentwicklung von Verpackungen, flexiblen Elektronik- und Markenidentifikationsprodukten sowie seine Erfolgsbilanz bei der Erfindung und Entwicklung neuer Produkte sind für die Beschleunigung der Produktvermarktungsinitiativen des Unternehmens von unschätzbarem Wert.

Henriques, Mitbegründerin und frühere CEO von Ynvisible, hat die Position als Chief Operating Officer mit sofortiger Wirkung akzeptiert. Als COO von Ynvisible wird Henriques eine nachhaltige Struktur aufbauen, die das fortlaufende Wachstum unterstützt, und die Bereiche Betriebsführung, Technologie und Kundenerfolg leiten. Sie wird sicherstellen, dass diese Säulen des Unternehmens ein solides Fundament für die Geschäftsfeldentwicklung und rasche Expansion bilden. Gemeinsam werden sie das Unternehmen in die Lage versetzen, auf seiner Marktführerschaft aufzubauen, sein beschleunigtes Wachstum fortzusetzen und von den Investitionen in Produktinnovation zu profitieren.

Ramin Heydarpour äußerte sich wie folgt: "Die Veränderungen in der Managementstruktur von Ynvisible sollen eine schnellere Entscheidungsfindung, eine homogenere Umsetzung und einen stärkeren Zusammenhalt im Unternehmen sicherstellen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Inês, unserer Mitbegründerin, um auf der Kultur der Kommerzialisierung von Ynvisible aufzubauen. Inês versteht die Kultur von Ynvisible voll und ganz und hat das vollste Vertrauen unserer Mitarbeiter, um unsere Transformation zu einem Produktvermarktungsunternehmen voranzutreiben."

Heydarpour und Henriques haben im Verlauf des letzten Jahres im Vorstand eine starke Partnerschaft entwickelt. In den letzten Monaten haben sie daran gearbeitet, in der Organisation eine anhaltende Vision, Mission, Kultur und Strategie zu schaffen.

Jani-Mikael Kuusisto, Senior Vice President Ventures Director, erklärte: "Inês war an dem Erfolg von Ynvisible maßgeblich beteiligt und ihre Partnerschaft mit dem Führungsteam und dem Board machen sie zur idealen Wahl für die Position als Chief Operating Officer. Als Mitbegründerin von Ynvisible verfügt Inês über die Vision, Fähigkeiten, Erfahrung und Führungskompetenz, um auf dem soliden Fundament von Ynvisible aufzubauen. Sie wird das Team auf die nächste Ebene befördern und wir freuen uns, sie in dieser Position neu begrüßen zu dürfen."

Webinar für Investoren

Am 14. April 2022 hält Ynvisible eine Konferenz für Investoren, bei der Ramin Heydarpour, CEO von Ynvisible, über die jüngsten Entwicklungen berichten wird. Es wird auch Zeit für Fragen und Antworten bestehen.

Zeit: 9:00 Uhr PT/ 12:00 Uhr ET/ 18:00 Uhr CET

Anmeldelink: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EGhDMtDeSGGfh0xDBgbVQA

Über Ynvisible

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden e-Paper-Display-Markt. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung, Knowhow und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220413006055/de/

Contacts:

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ramin Heydarpour

CEO und Executive Chairman

Ynvisible Interactive Inc.



Weitere Informationen:

Ansprechpartner Investoren

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com