Der Wirtschaftsprüfer BDO Austria will seine Mitarbeiter zukünftig am Gewinn des Geschäftsjahres beteiligen. Die Höhe hängt dabei vom Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der Umsatzrentabilität ab. Ab dem "ersten Euro" Gewinn wird gezahlt, Führungskräfte ab der Position "Manager" bekommen einen Zuschlag von 100 Prozent. Das sieht dann so aus: Ab einer Umsatzrendite von mehr als 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...