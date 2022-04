JPMorgan und BlackRock haben am Mittwoch die Berichtssaison in den USA eingeläutet. Die ersten Quartalszahlen bieten einen schnellen Einblick in den allgemeinen Zustand der US-Wirtschaft. Anleger verfolgen diese ganz genau, da sie die Inflationsgefahr einschätzen wollen und befürchten, dass die steigenden Rohstoffkosten und die vorsichtigeren Verbraucher die Unternehmensgewinne schmälern werden. Die Aktie von JPMorgan eröffnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...